В Киеве 5 человек отравились суши

В Киеве 5 человек отравились сушиСегодня, 09:27
В Киеве зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания.
По данным столичного управления Госпродпотребслужбы, с эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши «Филадельфия».
По состоянию на 19 февраля трое больных госпитализированы в учреждения здравоохранения.
Начато проведение внепланового мероприятия (обследования) с отбором образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований.
Информация о результатах внепланового мероприятия (обследования) будет сообщена дополнительно.
Эпидемиологическое расследование случаев заболевания продолжается.