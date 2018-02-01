Абраменко за «золото» Олимпиады получит $125 тысяч от государства

Абраменко за «золото» Олимпиады получит $125 тысяч от государстваВчера, 18:07
Олимпийскому чемпиону по фристайлу Александр Абраменко будет выплачено государственное вознаграждение в сумме 125 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.
Об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
«По моему поручению издан приказ о выплате олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко государственное вознаграждение в 125 тыс. долл. в гривнях по курсу НБУ», - написал он в Twitter.
По словам министра, средства будут оперативно выплачены спортсмену на карточку.
Как сообщалось, 18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.