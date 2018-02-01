Абраменко за «золото» Олимпиады получит $125 тысяч от государства

Олимпийскому чемпиону по фристайлу Александр Абраменко будет выплачено государственное вознаграждение в сумме 125 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

«По моему поручению издан приказ о выплате олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко государственное вознаграждение в 125 тыс. долл. в гривнях по курсу НБУ», - написал он в Twitter.

По словам министра, средства будут оперативно выплачены спортсмену на карточку.

Как сообщалось, 18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.