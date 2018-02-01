В Кривом Роге произошло землетрясение

В Кривом Роге (Днепропетровская область) в ночь на 20 февраля зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в области.

Так, по данным из сейсмологической станции, землетрясение было зафиксировано этой ночью.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров. Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается", - говорится в сообщении. По словам жителей Кривого Рога, этой ночью по меньшей мере в двух районах города был ощутимый подземный толчок.