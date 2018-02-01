Рада на следующей неделе может рассмотреть закон об антикоррупционном суде

Законопроект об антикоррупционном суде Верховная рада Украины может рассмотреть уже на следующей неделе.

Об этом во вторник, 20 февраля, в ходе конференции по вопросам реформ в Украине сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, пишет РБК-Украина.

"Говоря о наших ближайших задачах, заданиях на эту весну, кроме закона о национальной безопасности, масштабного закона... Перед нами будет очень важным и амбициозным заданием в кратчайшие строки пройти рассмотрение закона об антикоррупционном суде. Он внесен, он в зале Верховной рады Украины. Первым вопросом, который будет на следующей неделе - это будет предложение включить его в повестку дня сессии, потом рассмотрение на комитете", - сказал Парубий.

Также он заявил, что считает очень важным, чтобы депутаты смогли учесть рекомендации Венецианской комиссии, которые Украина получила после долгого анализа этого закона.