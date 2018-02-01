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В Одесской области от кори умер ребенок

Вчера, 15:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Одесской области из-за осложнений, вызванных корью, умер ребенок.

Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрав Украины" Виктор Ляшко.

"Подтвердился еще один летальный случай - умер 5-месячный ребенок в Одесской области. Умер от осложнений, вызванных корью. Плановую прививку ребенку должны были сделать в 12 месяцев, так как это предусмотрено национальным календарем прививок", - заявил он.


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