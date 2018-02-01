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В Ровно СБУ задержала на взятке замначальника штаба Нацгвардии

Сегодня, 12:37 citynews.net.ua | Напечатать

В Ровно Служба безопасности Украины разоблачила на взятке заместителя начальника штаба Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в Ровно на взятке заместителя начальника штаба по комплектованию одного из батальонов Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы установили, что капитан требовал 300 долларов у местного жителя за оформление на службу по контракту.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.


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