Труханов и Вугельман сдали загранпаспорта

Городской глава Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман, которых подозревают в присвоении имущества, сдали свои загранпаспорта.

Адвокат Александр Лысак заявил, что Труханов «сдал паспорт еще 15 февраля», а адвокат Андрей Цыганков отметил, что Вугельман тоже сразу после решения суда о выдаче на поруки сдал паспорт сотрудникам НАБУ, сообщает «Украинская правда».

«(Вугельман) пошел и выполнил решение суда. Сдал только свой заграничный паспорт», – сообщил Цыганков.

В то же время, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что подали в Соломенский райсуд Киева ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

Цыганкову же пока известно лишь о желании САП отстранить подозреваемых от руководящих должностей в Одессе: «Мы только получили ходатайство об отстранении от должности. Об аресте имущества пока нет информации».

Адвокат также сообщил, что лично просил депутатов Александра Пресмана («Видродження») и Юрия Мирошниченко («Оппозиционный блок») взять Вугельмана на поруки.

«Поскольку мой подзащитный был ограничен в возможности пользоваться мобильным телефоном и в возможности лично обратиться к поручителям, то к поручителям обращались защитники», – сказал Цыганков.

Он пояснил, что к Пресману обратился, потому что тот является народным депутатом из Одессы и они знакомы лично.

«По Мирошниченко – это была моя рекомендация. Он не смог вовремя приехать, к сожалению, но мы исходили из его позиции, что человек до признания виновным в суде не должен подвергаться фактически наказанию», – добавил Цыганков и объяснил, что считает заключение под стражу наказанием.