» » Труханов и Вугельман сдали загранпаспорта

Труханов и Вугельман сдали загранпаспорта

Вчера, 17:37 citynews.net.ua | Напечатать

Городской глава Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман, которых подозревают в присвоении имущества, сдали свои загранпаспорта.

Адвокат Александр Лысак заявил, что Труханов «сдал паспорт еще 15 февраля», а адвокат Андрей Цыганков отметил, что Вугельман тоже сразу после решения суда о выдаче на поруки сдал паспорт сотрудникам НАБУ, сообщает «Украинская правда».

«(Вугельман) пошел и выполнил решение суда. Сдал только свой заграничный паспорт», – сообщил Цыганков.

В то же время, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что подали в Соломенский райсуд Киева ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

Цыганкову же пока известно лишь о желании САП отстранить подозреваемых от руководящих должностей в Одессе: «Мы только получили ходатайство об отстранении от должности. Об аресте имущества пока нет информации».

Адвокат также сообщил, что лично просил депутатов Александра Пресмана («Видродження») и Юрия Мирошниченко («Оппозиционный блок») взять Вугельмана на поруки.

«Поскольку мой подзащитный был ограничен в возможности пользоваться мобильным телефоном и в возможности лично обратиться к поручителям, то к поручителям обращались защитники», – сказал Цыганков.

Он пояснил, что к Пресману обратился, потому что тот является народным депутатом из Одессы и они знакомы лично.

«По Мирошниченко – это была моя рекомендация. Он не смог вовремя приехать, к сожалению, но мы исходили из его позиции, что человек до признания виновным в суде не должен подвергаться фактически наказанию», – добавил Цыганков и объяснил, что считает заключение под стражу наказанием.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

Шахтерам Луганской области сбросили 130 млн. долгов по зарплате

Вчера, 17:36

На предприятиях в ОРДО сокращают людей и не платят зарплаты

Вчера, 17:25

СММ ОБСЕ и в дальнейшем продолжит следить за ситуацией на Донбассе

Вчера, 16:48

В серой зоне на Луганщине установлены комплексы капельного орошения от ООН

Вчера, 16:30

Отремонтированная техника ВСУ готова к выполнению новых боевых задач

Вчера, 16:18

В Северодонецке неплательщиков алиментов планируют привлечь к общественно полезным работам

Вчера, 15:23

Минюст разработал инструкцию по взысканию алиментов

Вчера, 14:42

Япония продолжит помогать Донбассу в рамках проектов ООН

Вчера, 13:59

Тука: Этапы введения миротворцев на Донбасс нужно согласовывать сразу

Вчера, 13:47

Боевики ограничили доступ гражданского населения к приграничным с РФ населенным пунктам

Вчера, 12:58

Финляндия готова отправить миротворцев на Донбасс

Вчера, 12:56

В зоне АТО военный застрелил сослуживца

Новости Украины:

Вчера, 18:00

Новый автобусный рейс открыт из Харькова в Донецкую область

Вчера, 17:40

В Беларуси осудили украинца за «незаконную перевозку оружия»

Вчера, 17:37

Труханов и Вугельман сдали загранпаспорта

Вчера, 17:02

Украина по заболеваемости корью заняла третье место в Европе

Вчера, 16:45

Украина подаст в суд ООН на Россию за расовую дискриминацию и финансирование терроризма

Вчера, 16:13

Между Украиной и Россией поделили рыбу из Азовского моря

Вчера, 15:26

Верховный суд обязал восстановить пенсию переселенке в Мариуполе

Вчера, 15:23

Минюст разработал инструкцию по взысканию алиментов

Вчера, 14:40

РФ ограничила пропуск грузовиков еще на двух участках границы

Вчера, 14:16

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Вчера, 13:48

САП инициирует отстранение Труханова с поста мэра Одессы

Вчера, 12:41

Три шахты «Селидовугля» продолжают простаивать

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 