Украина по заболеваемости корью заняла третье место в Европе

Украина в 2017 году оказалась в тройке европейских стран, в которых зарегистрировано больше всего случаев заболевания корью.

Такие данные публикует Европейское агентство по охране здоровья в понедельник, 19 февраля, передает Deutsche Welle.

Самый высокий уровень заболеваемости в Румынии, на втором месте - Италия. В целом в течение 2017 года количество случаев заболеваний в Европе увеличилось в четыре раза.

Так, было зарегистрировано 21 315 случаев, по сравнению с 5 273 случаями прошлого года. Всего от заболевания корью умерло 35 человек. Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии - 5 тыс. 562, Италии - 5 тыс. и шесть и Украине - 4 тыс. 767. По данным ВОЗ, у 15 из 53 стран региона в прошлом году зафиксировали около 100 случаев заболевания корью.

Высокий уровень заболеваемости корью в 2017 году наблюдался также в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, России, Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании и тому подобное. Основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации среди маргинальных групп населения и нехватки вакцин.