Украина подаст в суд ООН на Россию за расовую дискриминацию и финансирование терроризма

Украина намерена представить на рассмотрение Международного суда ООН меморандум на Россию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила замминистра иностранных дел Лана Зеркаль.

По ее словам, в своем меморандуме Украина заявит о нарушении Россией запрета на финансирование терроризма, а также запрета на все формы расовой дискриминации.

"Следующим нашим шагом в защите интересов Украины будет представление меморандума в Международный Суд ООН о нарушении конвенций о запрете финансирования терроризма и запрет всех форм расовой дискриминации. В этом деле мы должны представить Меморандум до 12 июня этого года", - написала замминистра.