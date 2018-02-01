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Верховный суд обязал восстановить пенсию переселенке в Мариуполе

Вчера, 15:26 citynews.net.ua | Напечатать

Верховный Суд отклонил иск управления Пенсионного фонда Украины в Мариуполе о невыплате пенсии переселенке. Соответствующее решение суд принял 6 февраля, передает LB.ua.

Суды первой инстанции признали противоправность действий Пенсионного фонда, который с марта 2017 года не выплачивает пенсионные выплаты женщине. Переселенка требовала восстановить выплату пенсии и оплатить задолженность за все время задержки выплаты.

Пенсионный фонд подал кассационную жалобу на судебное решение, в которой просил отменить обжалуемые судебные решения и отказать гражданке в удовлетворении исковых требований. Свою позицию ответчик обосновывает тем, что выплата пенсии прекращена для установления места проживания женщины.

Верховный Суд решил, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит, поскольку для прекращения выплаты пенсии такого основания как поступления информации об отсутствии истца по месту жительства действующим законодательством не предусмотрено.

Так, ч. 1 ст. 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определяет случаи, в которых выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается. В этом перечне нет поступления информации об отсутствии истца по месту жительства.

Согласно п.п.2 п.12 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 365 от 08.06.2016, социальные выплаты прекращаются в случае установления факта отсутствия внутренне перемещенного лица по фактическому месту жительства/пребывания согласно акту обследования материально-бытовых условий семьи.

Верховный Суд согласился, что судами предыдущих инстанций верно указано о приоритетности применения требования ст.49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а потому доводы ответчика о необходимости применения норм Постановления Кабинета Министров безосновательны.

Кроме этого, коллегия судей также не приняла во внимание акт обследования материально-бытовых условий семьи, как внутренне перемещенного лица по фактическому месту жительства/пребыванию, поскольку он не содержит даты.

Вместе с тем, судами предыдущих инстанций установлено, что справка о постановке истицы на учет как лицо, перемещенное с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции, необходима для назначения и продолжения выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, является действительной. Доказательств о его отмене ответчиком не предоставлено.


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