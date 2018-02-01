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В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Вчера, 14:16 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве за 7-ю неделю эпидсезона наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

"По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается рост заболеваемости за счет детского и взрослого населения. Так, взрослых заболело 9 026 человек против 7 680 за 6 неделю, рост на 14,9%, детей - 18 612 против 18 151, рост на 2,5%", - сообщил Поворозник.

Как отмечается, в целом за 7-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 27 638 больных гриппом и ОРВИ (за 6-ю неделю заболело 25 831), рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составляет 6,5%, вместе с тем, показатель заболеваемости является иже эпидемического порога на 13%. Кроме того, Поворозник сообщил, что за 7-ю неделю эпидсезона в больницы было госпитализировано 287 человек, из них 202 ребенка.


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