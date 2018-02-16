Три шахты «Селидовугля» продолжают простаивать

Шахта «Кураховская» государственного предприятия «Селидовуголь» возобновила добычу угля. Три остальные угледобывающие предприятия ГП – «1-3 Новогродовская», «Котляревская», «Украина» – продолжают простаивать. Об этом сообщает Конфедерация свободных профсоюзов Украины.

Отмечается, что в пятницу, 16 января, горнякам выплатили 27% зарплаты за январь 2018 года. После этого представители трудовых коллективов выехали в Киев, где и дальше будут добиваться полного погашения задолженности.

«Их требования неизменны – погашение всей задолженности, накопившейся за несколько месяцев. По приезду в Киев протестующие планируют встретиться с руководством Министерства энергетики и угольной промышленности Украины», – говорится в сообщении.

Горняки ГП «Селидовуголь» начали акции протеста 14 февраля. Впоследствии им полностью выплатили зарплату за декабрь и частично за январь.