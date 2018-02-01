» » В Одесской области СБУ предотвратила сбыт контрабандного оружия

В Одесской области СБУ предотвратила сбыт контрабандного оружия

Сегодня, 17:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Одесской области СБУ предотвратила сбыт контрабандного оружияСотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры предотвратили в Одесской области сбыт огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель регулярно выезжал в одну из стран Евросоюза, где закупал оружие. "Товар" злоумышленник контрабандой ввозил в Украину. После "косметической" переработки пистолеты были способны стрелять боевыми патронами.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи подозреваемым пистолета. Клиентов он подыскивал через Интернет, оружие лично передавал заказчикам, в том числе представителям криминальных кругов региона.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке продажи десяти единиц огнестрельного оружия.

При обысках по местам регистрации и проживания фигуранта дела правоохранители изъяли еще три огнестрельных пистолета.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами), следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подозреваемому грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

В Одесской области СБУ предотвратила сбыт контрабандного оружия


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:10

Всего 6 детей получили статус пострадавших из-за войны в Донбассе в 2017 году

Сегодня, 19:06

За день в зоне АТО зафиксировано 6 обстрелов

Сегодня, 17:49

Мошенники пытаются украсть данные клиентов ПриватБанка

Сегодня, 17:03

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности назвал войну на Донбассе самой большой угрозой

Сегодня, 16:58

«Газпром» отчитался о поставках газа на Донбасс в 2017 году

Сегодня, 15:49

На Луганщине женщина попала под поезд

Сегодня, 15:12

Волкер и генсек ОБСЕ обсудили обострение ситуации на Донбассе

Сегодня, 14:13

МИП ожидает от СБУ перечня освобожденных из плена

Сегодня, 13:04

Климкин назвал условие эффективности миссии ООН на Донбассе

Сегодня, 12:58

Боевики используют украинскую символику для создания фейковых новостей

Сегодня, 12:32

«ЛДНР» попросили Россию открыть избирательные участки на Донбассе

Сегодня, 10:35

Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военных-срочников

Новости Украины:

Сегодня, 19:10

Всего 6 детей получили статус пострадавших из-за войны в Донбассе в 2017 году

Сегодня, 17:50

САП завершила расследование по Полякову и Розенблату

Сегодня, 17:26

В Одесской области СБУ предотвратила сбыт контрабандного оружия

Сегодня, 15:47

В Киеве неизвестный с топором крушил авто во дворе суда

Сегодня, 14:23

В Харьковской области в результате ДТП погибли 4 человека

Сегодня, 13:44

В Мирнограде шахтеры «Селидовугля» блокировали автобус

Сегодня, 12:40

В Киеве ограничат движение по Южному мосту в ночное время

Сегодня, 12:35

Украинские спасатели получат новую форму

Сегодня, 10:47

Синоптики предупреждают о тумане и гололедице

Сегодня, 10:34

"Суд" Крыма приговорил украинского "диверсанта" Захтея к 6,5 годам колонии

Сегодня, 09:55

Кабмин внес законопроект об изменениях в закон об образовании

Сегодня, 09:09

Военная авиация РФ отработала пуски крылатых ракет по Украине

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 