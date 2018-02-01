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В Мирнограде шахтеры «Селидовугля» блокировали автобус

Сегодня, 13:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Мирнограде шахтеры «Селидовугля» блокировали автобусВ Мирнограде сотрудники шахты «1-3 Новогродовка» госпредприятяия «Селидовуголь» преградили дорогу автобусу, который должен был их доставить на шахту в третью смену.

Об этом сообщает 06239.

Инцидент произошел вечером 15 февраля.

Горняки заявили, что не пустят автобус по рейсу, потому что акция протеста должна быть единой. Также протестующие сказали, что они настроены решительно, в силу того, что еще не получили заработную плату за декабрь месяц 2017 года. Однако, по их словам, руководство шахты «1-3 Новогродовка» угрожает им увольнением, если рабочие не опустятся в шахту.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.


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