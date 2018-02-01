Украина 19 февраля подаст в МТМП меморандум о нарушениях России

Украина 19 февраля подаст меморандум о нарушениях России в Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП).

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - сообщил Климкин.

Министр сообщил, что меморандум подадут в понедельник, и поблагодарил команду.

Напомним, в декабре прошлого года о планах подать меморандум в МТМП сообщала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.