Украина 19 февраля подаст в МТМП меморандум о нарушениях России

Украина 19 февраля подаст в МТМП меморандум о нарушениях РоссииСегодня, 17:22
Украина 19 февраля подаст меморандум о нарушениях России в Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП).
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - сообщил Климкин.
Министр сообщил, что меморандум подадут в понедельник, и поблагодарил команду.
Напомним, в декабре прошлого года о планах подать меморандум в МТМП сообщала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.