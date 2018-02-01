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Неизвестные устроили потасовки в суде, где проходит заседание по избранию меры пресечения Труханову

Сегодня, 13:16 citynews.net.ua | Напечатать

Неизвестные устроили потасовки в суде, где проходит заседание по избранию меры пресечения Труханову В Соломенском суде Киева, где сегодня, 15 февраля, проходит заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова, около 30 неизвестных лиц в форме без шевронов блокируют коридор и лестницу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На вопрос журналистов они говорят, что не представляют какую-то организацию, а просто пришли на суд.

Напомним, Труханов был задержан вчера, 14 февраля, в аэропорту "Борисполь". Он является фигурантом дела завода "Краян".

В деле завода "Краян", фигурантом которого является Труханов, задержаны шесть человек, еще двое разыскивают. Как известно, прокуратура просит суд назначить Труханову, которому грозит лишение свободы сроком до 12 лет, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сообщалось, что для Труханова прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн гривен. "Прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 50 млн гривен для городского головы, 30 млн гривен - его заместителю и 10 млн гривен всем другим фигурантам", - сообщил глава САП Назар Холодницкий


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