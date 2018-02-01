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Российские пограничники снимают блокпосты на админгранице с Крымом

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Госпогранслужбы Украины сообщают, что российские пограничники ликвидируют блокпосты на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом Крим.Реалии рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.

По его словам, российские пограничники ранее сняли посты напротив КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка», а 14 февраля проводили мероприятия по ликвидации поста напротив «Чонгара».

Сорока отметил, что российские пограничники снимают свои блокпосты, которые находились в непосредственной близости к украинским постам, но российские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать.

Причины происходящего украинским пограничникам неизвестны.

«Это никоим образом не влияет на работу украинских служб, украинские КПВВ на админгранице с Крымом работают в штатном режиме», - отметил он.

Официальных комментариев российских пограничников об этом нет.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролег формально административная, но фактически – настоящая  «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда - «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.


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