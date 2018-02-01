Гройсман решил, что средняя зарплата в Украине году будет не менее 10 тысяч гривен

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в этом году средняя зарплата в Украине вырастет до 10 тысяч грн. Об этом он заявил сегодня на заседании Кабмина, пишет Остров.

"Мы считаем, что в этом году средняя заработная плата по стране будет не меньше 10 тысяч гривен", - сказал он.

"Люди правы - цены растут, и наша задача сегодня, чтобы доходы людей росли быстрее, чем росли цены. Проблема роста цен присуща любой экономике, и в том числе и развитой. Но в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, этот вопрос является особенно чувствительным", - добавил премьер.