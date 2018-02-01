Суд согласился допросить 16 из более сотни свидетелей от защиты Януковича

Суд согласился допросить 16 из более сотни свидетелей от защиты ЯнуковичаСегодня, 17:40
Оболонский райсуд Киева дал согласие на допрос по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича 16 из 138 свидетелей, о которых просили адвокаты.
Соответствующее решение огласил на заседании в среду судья Владислав Девятко, передает Украинская правда.
Он отметил, что допрос этих лиц может произойти только в случае их появления в зале заседаний.
В частности, в суде могут быть допрошены бывшие:
- премьер-министр Николай Азаров;
- глава Администрации Президента и секретарь СНБО Андрей Клюев;
- глава МВД Виталий Захарченко;
- председатель СБУ Александр Якименко;
- министр обороны Павел Лебедев;
- командующий внутренних войск МВД Станислав Шуляк;
- командующий ВМС и начальник Генштаба Юрий Ильин;
- глава службы безопасности президента Константин Кобзарь;
- сотрудник Службы безопасности президента Сергей Бернацкий;
- глава МИД Леонид Кожара;
- начальник управления СБУ в Киеве и области Александр Щеголев;
- пилот ООО «Центр Авиа» Аркадий Ярощук;
- сотрудник «Украэроруха» Андрей Чертков.
Также свидетельств ждут от жителей оккупированного Россией Крыма Оксаны Медиевой, Андрея Никифорова и Романа Татарикова.
При этом суд отказался слушать показания других 122 свидетелей стороны защиты, среди которых еще 105 крымчан и 11 представителей Евросоюза.
Как известно, адвокаты просили суд вызвать на допрос 138 человек, включая руководство страны при Януковиче, которых сейчас разыскивают украинские правоохранители.
В списке также были 11 представителей руководящих органов ЕС.