Спустя две недели прифронтовой Марьинке вернули электричество

Энергетики полностью восстановили энергоснабжение Марьинки, которое отсутствовало две недели.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«В Марьинке полностью восстановили электроснабжение. Триста абонентов, которые почти две недели были без электричества, наконец получили "свет" в свои дома», – написал он.

По словам Жебривского, линии электропередач и трансформаторная подстанция были повреждены 5 февраля во время обстрела со стороны пророссийских боевиков. Аварийные бригады не могли приступить к работе, поскольку местность простреливается, а боевики не подтверждали установление режима тишины.

«Как только при посредничестве ОБСЕ гарантии безопасности были получены, электрики взялись за восстановление поврежденного оборудования и справились за полдня. Спасибо им за оперативную и качественную работу», – добавил Жебривский.