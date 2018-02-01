Труханову сегодня суд будет избирать меру пресечения

Заседание суда по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову состоится сегодня, 14 февраля 2017 года.

Об этом сообщила руководитель управления внешних коммуникаций Национального антикоррупционного бюро Украины Дарья Манжура в эфире "112 Украина".

"У меня нет информации, где именно в данный момент находятся эти люди (Геннадий Труханов и его заместитель, - ред), поэтому надеюсь, что у вас будет возможность увидеть их сегодня во время избрания меры пресечения", - заявила она.

Кроме того, Манжура добавила, что со вчерашнего дня Труханов официально считается подозреваемым.

"Еще трое фигурантов были задержаны и одному сообщено о подозрении, следственные действия продолжаются", - добавила она. По информации СМИ, избрание меры пресечения Труханову состоится в Соломенском районном суде Киева.