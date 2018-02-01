Посол США рассказала, что процедура передачи «джавелинов» на процессе утверждения

Процедура передачи Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» находится на утверждении властями США, в том числе Конгрессом.

Об этом рассказала посол США в Украине Мари Йованович, передает «Укринформ».

«Я не могу дать конкретного ответа, поскольку сам процесс сейчас проходит процедуру рассмотрения и утверждения, в том числе через Конгресс США», – сказала она, отвечая на вопрос журналистов о дате передачи «Джавелинов» в Украину.