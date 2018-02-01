» » Количество больных корью в Украине пошло на спад

Количество больных корью в Украине пошло на спад

Сегодня, 18:57 citynews.net.ua | Напечатать

Впервые с начала вспышки кори в Украине количество больных уменьшилось за неделю, а не увеличилось.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями «Центра общественного здоровья» Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

«На прошлой неделе впервые за период подъема заболеваемости корью мы не отмечаем тенденции к увеличению больных корью. Наоборот - количество людей, заболевших в прошлом году корью, уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей на 14%. Ожидаем, что эта тенденция будет продолжаться и к лету выйдем на ноль», – сообщил Ляшко, сообщает «Украинская правда».

По его информации, всего за прошедшую неделю заболело 798 человек: 288 взрослых и 511 детей. Всего с начала года корью заболели 4298 человек: 1400 взрослых и 2875 детей. Госпитализировали почти 2800 пациентов.

В лидерах по количеству больных - Ивано-Франковская область. С начала года здесь заболели почти 1000 человек. Второе место - Одесская, третья - Закарпатская области.

Меньше всего больных в Черниговской, Сумской, Луганской и Ровненской областях.

По состоянию на 13 февраля провакцинировали 74% детей, которые пропустили 1 дозу вакцины и почти 80% детей, которые не получили вторую дозу вакцины


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:56

Российские наемники обстреляли позиции сил АТО возле Троицкого из 120-мм минометов

Сегодня, 18:16

Вода в шахтах в ОРДЛО поднялась почти до максимального уровня

Сегодня, 17:23

В Рубежном произошло ДТП с участием патрульных

Сегодня, 17:21

Переселенцы и жители Донбасса могут получить грант до 200 долларов

Сегодня, 16:59

На Луганщине участники ОПГ могут выйти под залог

Сегодня, 16:49

Госдеп США обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений

Сегодня, 16:45

Законопроект Порошенко о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы МВФ

Сегодня, 15:24

В Украине за торговлю людьми в прошлом году задержали около 600 человек

Сегодня, 14:58

РосСМИ: Лидера «Оплота» убил гражданин Украины

Сегодня, 14:31

В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, 2 ранены

Сегодня, 13:49

Европейский суд: Украина не отвечает за отсутствие судов в оккупированных районах

Сегодня, 12:45

В Донбассе из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов

Новости Украины:

Сегодня, 18:57

Количество больных корью в Украине пошло на спад

Сегодня, 18:03

Венгрия предложила условия для начала диалога с Украиной

Сегодня, 17:51

За госизмену военнослужащего ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы

Сегодня, 17:15

В связи с капремонтом станцию метро «Святошин» частично перекроют

Сегодня, 16:48

В ЕС прокомментировали ситуацию с Саакашвили

Сегодня, 15:26

Под Киевом задержан мужчина, пытавшийся взорвать трех одноклассников

Сегодня, 14:57

В Киеве задержали двух человек из-за гибели парня на стройке

Сегодня, 14:33

На Донетчине нашли три диких кабана, погибших от африканской чумы свиней

Сегодня, 12:47

В центре Киева подстрелили парня

Сегодня, 12:11

Красный крест: в моргах Донецка и Днепра находится много неопознанных тел

Сегодня, 11:44

Грузия попросит Польшу экстрадировать Саакашвили

Сегодня, 10:24

В Киеве 14 февраля введут бесплатный проезд в трамвае за поцелуй

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 