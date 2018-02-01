На Донетчине нашли три диких кабана, погибших от африканской чумы свиней

Погибших от африканской чумы свиней трех диких кабанов обнаружили на территории охотничьего угодья "Шайтанская лесная дача" в Великоновоселковском районе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы Украины.

Согласно информации Главного управления Госпотребслужбы в Донецкой области, на территории охотничьего угодья в Великоновоселковском районе были обнаружены три трупа диких кабанов.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Днепропетровской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины был выявлен ДНК вируса АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Великоновоселковской районной государственной администрации. Утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.

Справка. Африканская чума свиней - вирусное заболевание домашних и диких свиней, но для человека это заболевание опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).