Грузия попросит Польшу экстрадировать Саакашвили

Грузия направит Польше запрос об экстрадиции бывшего президента Михаила Саакашвили, выдворенного вчера из Украины. Об этом сказал член парламентского большинства Александр Кантария, передает Грузия онлайн.

«Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда», - сказал Кантария.

Он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор. «Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут», - сказал депутат.