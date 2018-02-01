Суд в России принял решение о депортации в Украину участника захвата Славянска

15 января 2018 года Реутовский городской суд Московской области вынес решение к принудительной депортации на территорию Украины участника захвата Славянска Николая Трегубова.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно базе «Миротворец», он родился в Виннице, воспитывался в интернате, был активным сторонником «Антимайдана».

Трегубов принимали участие в захвате Славянска в 2014 году.

После выхода из Славянска он принимал участие в боевых действиях под Макеевкой в составе незаконного вооруженного формирования под руководством некоего «Миши-хохла», затем в НВФ «Спарта». После ранения в 2014 году уехал на территорию России, где по прибытии попал по распределению в Петропавловск-Камчатский

В июне 2016, так и не легализовавшись, Николай попытался вылететь в Евросоюз через Латвию. Но из-за наличия в его паспорте штампа незаконной группировки «ДНР» его не пропустили. Еще раз легализоваться он пытался в декабре 2016 года. В Белгородской области получил разрешение на работу в России. Устроился на работу, но сразу же был задержан и приговорен к «самовыдворению». Адвокату обжаловать решение суда не удалось.