В Харькове запустили новый проект помощи переселенцам

В благотворительной организации «Каритас Харьков» стартовал новый проект «Помощь ВПЛ в Харьковской области» по программе Ватикана «Папа для Украины».

Об этом сообщает МедиаПорт.

Проект несколько отличается от тех, которые уже ведут по программе Ватикана организации «Станция Харьков» и «Каритас Spes», рассказали в «Каритас Харьков».

«География проекта — Лозовской, Боровской, Волчанский и другие районы Харьковской области и Харькова, кроме уже проработанных теми организациями, — уточнили в «Каритас Харьков». — Как всегда, помощь нацелена на уязвимые социальные категории: тяжелобольных людей с I, II и III степенями инвалидности, больных до или после операций, одиноких родителей, пенсионеров старше 65 лет, многодетные семьи, кормящих или беременных женщин, семьи, оказавшиеся в трудных ситуациях».

Среди видов помощи — ваучеры на продукты и средства гигиены, пособия на обогрев жилья, тёплые одеяла, постельное бельё, детскую одежду и аренду жилья, детское питание и медицинская помощь по рецептам.

Представители «Каритас Харьков» будут выезжать в разные районы региона