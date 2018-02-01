Комиссия Киевсовета поддержала петицию о сносе часовни УПЦ МП

Градостроительная комиссия Киевсовета поддержала петицию, которая требует сноса незаконной часовни УПЦ МП на территории Нацмузея истории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Как отмечается, депутаты на заседании поддержали петицию единогласно.

При рассмотрении электронного обращения депутаты также заслушали представителей Департамента земельных ресурсов и Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Согласно сообщению, депутаты поручили аппарату КГГА в случае установления факта незаконной постройки часовни "рекомендовать Киевскому городскому главе поддержать петицию и поручить структурным подразделениям исполнительного органа принять все предусмотренные действующим законодательство меры, направленные на устранение выявленных правонарушений в кратчайшие сроки".