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Комиссия Киевсовета поддержала петицию о сносе часовни УПЦ МП

Сегодня, 17:03 citynews.net.ua | Напечатать

Градостроительная комиссия Киевсовета поддержала петицию, которая требует сноса незаконной часовни УПЦ МП на территории Нацмузея истории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Как отмечается, депутаты на заседании поддержали петицию единогласно.

При рассмотрении электронного обращения депутаты также заслушали представителей Департамента земельных ресурсов и Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Согласно сообщению, депутаты поручили аппарату КГГА в случае установления факта незаконной постройки часовни "рекомендовать Киевскому городскому главе поддержать петицию и поручить структурным подразделениям исполнительного органа принять все предусмотренные действующим законодательство меры, направленные на устранение выявленных правонарушений в кратчайшие сроки".


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