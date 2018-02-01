В Одесской области зафиксировали генотип вируса, провоцирующий осложнения кори

В Одесской области зафиксирован агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul).

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, передает пресс-служба одесской областной госадминистрации.

По его словам, генотип вируса провоцирует осложнения и высокий уровень заболеваемости среди населения.

"Тяжелая ситуация по кори осложняется тем, что в регионе генотип вируса отличается от всей страны. Мы отдавали образцы в Национальную лабораторию Украины. Подтвердили более агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul) только на территории Одесской области. Поэтому для нас крайне важно, чтобы максимальное количество людей сделали прививки. Вообще, в мае 2017 года охват иммунизацией составлял лишь 20%. Мы провели широкомасштабную информационную кампанию: эфиры, пресс-конференции, работа в районах, в учебных заведениях. Следовательно, мы доказали коллективный иммунитет к 93%. Сейчас мы ждем еще дополнительно 9000 доз вакцины", - отметил Степанов.