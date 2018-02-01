На шахте в оккупированном Донецке горняк под землей получил серьезную травму

Горняк шахты им. Калинина получил травму во время работы под землей и был госпитализирован в оккупированном Донецке 8 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба фейкового "мчс", действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области.

Горноспасатели оказали первую медицинскую помощь ГРОЗу, 1988 г.р., который был травмирован при работе под землей. Автомобилем реанимационно-противошоковой группы пострадавший доставлен в травматологический центр Донецка.