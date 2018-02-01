Корь в Украине: на Закарпатье из-за осложнения от болезни умер ребенок

В Мукачево (Закарпатьска область) из-за осложнения от кори умер ребенок.

Об этом сообщает местное издание Tyachiv.com.ua.

"В Мукачевской областной детской больнице умерла четырехлетняя девочка из Лазов, которая получила осложнения от кори - пневмонию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии две недели назад в Тячевскую РБ №1, где она пробыла сутки и была транспортирована в Мукачевскую больницу, девочка пробыла в реанимации 12 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля 2018 года в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась больная гриппом и корью 25-летняя женщина. Как сообщалось, женщина заразилась острой вирусной инфекцией, вероятно гриппом, а затем - корью. Сначала лечилась в Надвирнянской ЦРБ, а первого февраля ее доставили в Ивано-Франковск в глубоком шоке - третьей степени. Спасти ее жизнь медикам не удалось.