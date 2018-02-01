Киев могут закрыть для грузовиков

В связи с ожидающимся ухудшением погодных условий возможно ограничение въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в столицу, сообщает пресс-служба КГГА.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА отметили, что ограничить движение могут 8 февраля с 17:00 до 24:00 и 9 февраля с 5:00 до 9:00.

Городская власть подчеркивает, что автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.

Также городские власти убедительно просит киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личными авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, что днем ​​8 февраля в столице ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, возможен снегопад.