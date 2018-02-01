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В Украине начали масштабную реформу автобусных перевозок

Сегодня, 17:55 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 7 февраля, на заседании Кабинета Министров принято решение по либерализации рынка регулярных автобусных перевозок.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

«Сегодня сделан первый важнейший шаг в реформировании пассажирских автобусных перевозок - на заседании правительства одобрены необходимые изменения в постановления Кабинета Министров Украины, которые позволят изменить ситуацию на рынке регулярных автобусных перевозок по всей территории Украины уже в ближайшей перспективе. Эти изменения касаются порядка проведения конкурса на регулярных автобусных маршрутах и ​​правил предоставления услуг на автомобильном транспорте. Впервые за последние 10 лет мы отходим от устаревших рудиментов и внедряем нормы, которые в первую очередь направлены на улучшение безопасности и качества перевозок, а также создание условий для людей с инвалидностью», - рассказал Омелян.

По словам министра, практические изменения заключаются в следующем: внедрении конкурса на межобластные автобусные маршруты по заявительному принципу; введении требований об обязательном наличии на городских и пригородных маршрутах автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью в количестве 35% к концу 2019 года, а с 2020 года - 50%. Стоит заметить, что преимущество на конкурсе будет предоставляться перевозчику, который предлагает низкопольные автобусы, электробусы, автобусы с большей категорией экологичности (Евро 3 Евро 6). Кроме того, изменениями предусмотрено, что перевозчику, который работал на маршруте без нарушений, предоставляется право продлить разрешение еще на 5 лет при условии инвестирования в обновление автопарка; упрощение процедуры проведения конкурса на внутриобластные, пригородные, городские автобусные маршруты за счет уменьшения количества документов, которые подаются на участие в конкурсе и постепенный переход на электронную систему подачи документов; упрощение процедуры открытия новых автостанций и урегулирования давно существующей проблемы взаимоотношений перевозчиков и автостанций.

«Это первый этап реформирования отрасли автомобильных пассажирских перевозок. На очереди изменения, которые дадут возможность адаптировать маршрутную сеть и сеть автостанций с потребностями граждан и создать общедоступный реестр маршрутной сети автобусных сообщений по всей Украине», - подчеркнул глава министерства.


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