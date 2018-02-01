Воспитательнице одесского лагеря грозит 3 года тюрьмы

В Киевский районный суд Одессы поступил обвинительный акт в отношении старшего воспитателя (ответственного за пожарную безопасность) коммунального внешкольного учебного заведения «ОМД ОСК «Виктория». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних детей вследствие небрежного и недобросовестного к ним отношения, повлекшем смерть несовершеннолетних и другие тяжкие последствия (ч.2 ст.137).

12 января Приморский районный суд города Одессы продлил обвиняемой меру пресечения в виде личного поручительства на 2 месяца.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.