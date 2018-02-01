МИД призывает усилить международное давление на Россию для освобождения политзаключенных

Министерство иностранных дел Украины призывает усилить международное давление на Российскую Федерацию для освобождения политзаключенных.

Об этом написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Требуем от РФ немедленного освобождения Е.Панова и всех политзаключенных в оккупированном Крыму и в РФ. Обращаемся к партнерам усилить давление на Россию", - написала она.

Как сообщает "Крымская правозащитная группа" сегодня "Верховный суд" Крыма на два месяца (до 9 апреля) продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигуранту "дела украинских диверсантов" Евгению Панову. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.