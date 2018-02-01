Синоптики предупреждают о сильных снегопадах 8-9 февраля

В Украине 8-9 февраля ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильный снегопад.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что под влиянием активного циклона днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед и налипание мокрого снега. Кроме того, 9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица.

В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Также сообщается, что 8 февраля в Украине и ночью 9 февраля ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных).