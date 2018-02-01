» » Делегация чешских политиков посетила оккупированный Крым

Делегация чешских политиков посетила оккупированный Крым

Сегодня, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Делегация чешских политиков вернулась с оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на публикации в соцсети Facebook членов делегации.

Так, чешские политики провели в Крыму встречи с российскими военными, а также фотографировались с ними, держа в руках флаг России. Пресс-секретарь Сената Ева Давидова сообщила, что депутат Сената, верхней палаты парламента, Чехии Ярослав Доубрава ездил в Крым по собственной "частной инициативе".

Кроме того, спикер Сената отметила, что хотя информация об этой поездке "может быть для некоторых, например, и для сенаторов, тревожной, канцелярия Сената не получила никакой информации ни просьбы от господина сенатора Доубравы о том, чтобы этот визит стал официальной командировкой Сената или этого сенатора".

"То есть мы не были ни перед, ни после того информированы об этом событии. Так считаем эту поездку его частной инициативой или действием, о котором на этом основании не можем говорить или как угодно комментировать", - подытожила Давидова.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:54

Боевики за день 5 раз нарушали режим тишины

Сегодня, 18:00

Саперы ВСУ совершенствуют мастерство разминирования на полигоне в АТО (видео)

Сегодня, 17:58

В Украине за неделю корью заболели 930 человек

Сегодня, 17:43

Более 30 тыс. контрактников вступили на службу в ВСУ в 2017 году

Сегодня, 17:17

Тука: В возвращении Донбасса дипломатия без оружия беспомощна

Сегодня, 17:14

Рада одобрила создание Кредитного реестра Нацбанка

Сегодня, 15:59

Матиос: Для суда над лидерами «ДНР» и «ЛНР» в качестве доказательств недостаточно только публикаций в СМИ

Сегодня, 15:30

Луганская "Заря" взяла на контракт экс-форварда "Манчестер Сити"

Сегодня, 15:03

В ОБСЕ сообщили об обстреле беспилотника в районе склада ВСУ

Сегодня, 14:20

В зоне АТО обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 13:59

Боевики заявили о повреждении двух домов в Пришибе при обстреле

Сегодня, 13:31

Для Украины закупили более миллиона доз бельгийской вакцины от кори

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

Делегация чешских политиков посетила оккупированный Крым

Сегодня, 17:47

Во Львове умер 29-летний чемпион мира по фри-файту

Сегодня, 17:13

Украина запретила ввоз еще трех российских книг

Сегодня, 14:58

Школы Запорожья закрывают на карантин с 7 февраля

Сегодня, 13:58

На Полтавщине депутат организовал преступную группировку, убившую человека

Сегодня, 13:17

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине

Сегодня, 12:32

На Львовщине до сих пор обесточены 22 населенных пункта

Сегодня, 12:24

ДТП в Харькоеве: Зайцеву могут признать виновной со смягчающими обстоятельствами

Сегодня, 11:58

В Киеве избили вандала, разрушившего мемориал Героям Небесной сотни

Сегодня, 10:55

Обвиняемого в корректировке обстрела окраины Мариуполя еще на два месяца оставили в СИЗО

Сегодня, 10:53

В Украине стартовала регистрация на ВНО

Сегодня, 09:55

Закон об усилении ответственности за неуплату алиментов вступил в силу

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 