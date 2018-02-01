Делегация чешских политиков посетила оккупированный Крым

Делегация чешских политиков вернулась с оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на публикации в соцсети Facebook членов делегации.

Так, чешские политики провели в Крыму встречи с российскими военными, а также фотографировались с ними, держа в руках флаг России. Пресс-секретарь Сената Ева Давидова сообщила, что депутат Сената, верхней палаты парламента, Чехии Ярослав Доубрава ездил в Крым по собственной "частной инициативе".

Кроме того, спикер Сената отметила, что хотя информация об этой поездке "может быть для некоторых, например, и для сенаторов, тревожной, канцелярия Сената не получила никакой информации ни просьбы от господина сенатора Доубравы о том, чтобы этот визит стал официальной командировкой Сената или этого сенатора".

"То есть мы не были ни перед, ни после того информированы об этом событии. Так считаем эту поездку его частной инициативой или действием, о котором на этом основании не можем говорить или как угодно комментировать", - подытожила Давидова.