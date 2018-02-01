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Украина запретила ввоз еще трех российских книг

Сегодня, 17:13 citynews.net.ua | Напечатать

Госкомтелерадио отказал ООО «Дресс-шоу» в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории страны-агрессора России книг: Юрий Поляков. По ту сторону вдохновения (ООО «Издательство АСТ»); «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» (ООО «Издательство АСТ»); Андрей Рубанов. Патриот (ООО «Издательство АСТ»).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В указанных изданиях присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин государства-агрессора, символы коммунистического режима и тоталитарного режима государства-агрессора, оправдание и признание правомерным оккупации территории Украины и др.

Так, в книге «По ту сторону вдохновения» Поляков оправдывает российскую агрессию, утверждает, что «Крым всегда был российский», «был референдум - Крым хочет в Россию».

Невинное, на первый взгляд, издание о самогоне изобилует иллюстрациями советской символики, почти каждую его страницу «украшает» георгиевская лента.

Издание «Патриот» - пример пропагандистской прозы. «С литературоведческой точки зрения, это солдафонская графомания, - говорит член экспертного совета Виталий Довгич. - И при этом в ней использована технология пропаганды – вербовка, агитация воевать на Донбассе».

Всего, по состоянию на 5 февраля 2018 Госкомтелерадио предоставил субъектам хозяйствования разрешения на ввоз более 10 тысяч наименований издательской продукции из государства-агрессора, а также с временно оккупированных территорий. В то же время дано 257 отказов в выдаче разрешений, из них 28 – на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины.


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