Школы Запорожья закрывают на карантин с 7 февраля

В школах Запорожья из-за увеличения количества больных гриппом и ОРВИ объявлен карантин.

Соответствующее решение принял мэр города Владимир Буряк, сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.

"Мы могли бы еще продолжить учебный процесс, ведь эпидемический уровень еще не превышен. Однако я считаю это неправильным, ведь это приведет лишь к дальнейшему росту заболеваемости среди детей.

После консультаций с медиками принял решение приостановить с 7 февраля учебный процесс в школах", - заявил Буряк.

Так, с 7 февраля занятия прекращается в школах и внешкольных учреждениях Запорожья. Занятия прекращены до особого распоряжения. Вместе с тем, детские сады продолжат работу. Кроме того, департаменту культуры и туризма горсовета поручено ограничить проведение культурно-массовых мероприятий, а департаменту спорта, семьи и молодежи - ограничить проведение учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ.