Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине 8 и 9 февраля 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"По сообщению Украинского гидрометцентра, в результате влияния активного циклона в Украине ожидается осложнение погодных условий. 8 и 9 февраля в Украине усиление ветра до 15-20 м/с.

Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных)", - говорится в сообщении. Как отмечается, днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед и налипание мокрого снега.

Кроме того, 9 февраля сильный снег, налипание мокрого снега, метели и гололедица на дорогах ожидается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомиській, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях. А в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях синоприки прогнозируют сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.