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Обвиняемого в корректировке обстрела окраины Мариуполя еще на два месяца оставили в СИЗО

Сегодня, 10:55 citynews.net.ua | Напечатать

Приморский районный суд Мариуполя еще на два месяца оставил в СИЗО Валерия Кирсанова, которого обвиняют в корректировке обстрела микрорайона «Восточный» 24 января 2015 года. Об этом сообщает 0629.

Как сообщил судья, срок прежней меры пресечения - нахождение под стражей - истекал 12 февраля. В то же время, сам Кирсанов хочет попасть под программу обмена военнопленными.

Новую меру пресечения - содержание под стражей в течение 60 суток - избрали, несмотря на то, что адвокат обвиняемого Елена Гайтан просила для своего подопечного круглосуточный домашний арест.

Однако прокурор выразила опасение, что это может способствовать тому, что он уйдет от ответственности.

Судьи зачитали протокол записи телефонных звонков Валерия К. На основании телефонных переговоров Кирсанов был обвинен по двум статьям: ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного Кодекса Украины.

«Из распечаток телефонных разговоров можно было понять, что Кирсанов общался с командирами групп террористов с позывными «Горец», «Пепел», «Кавказ», координировал обстрел поселков под Мариуполем. Информация, передаваемая на сторону террористов, подавалась с помощью шифровок», - пишет издание.

Телефонных разговоров о событиях 24 января 2015 года в ходе зачитывания протоколов присутствующие не услышали. Слушание протоколов остановилось на 18 января 2015.

В связи с этим судьи объявили перерыв в слушании дела до начала марта.


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