В Киеве задержали группу угонщиков элитных автомобилей

В Киеве ночью в понедельник, 5 февраля, оперативники столичной полиции задержали группу угонщиков элитных автомобилей. Над установлением участников этой группы и разоблачением их преступной деятельности сотрудники уголовного розыска столицы работали несколько месяцев, передает пресс-служба полиции.

Сообщается, что после полуночи злоумышленники подошли к припаркованному во дворе на улице Механизаторов Range Rover, разбили стекло двери и отошли в тень. Через некоторое время, когда убедились, что их действия не заметили, они воспользовались специальным устройством для программирования (прописывания) ключей, завели машину и поехали.

"Внедорожник отогнали в гараж, в нескольких кварталах от места совершения преступления злоумышленники оставили похищенный автомобиль, пересели в свою машину и хотели ехать, но их задержали сотрудники уголовного розыска", - говорится в сообщении. Отмечается, что участниками группы похитителей оказались трое граждан другого государства, 1971, 1979 и 1983 рождения. Старшего из них уже задерживали за аналогичное преступление в 2016 году и мужчина отбыл наказание в виде одного года тюремного заключения. Два его сообщника с временными видами на жительство пересекли границу Украины в апреле этого года.