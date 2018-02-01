Саакашвили проиграл апелляцию по предоставлению политубежища

Апелляционный суд Киева подтвердил решение об отказе в предоставлении лидеру политической партии «Рух нових сил» Михаилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

«Таким образом я теряю статус нахождения в Украине. Это очередное решение Порошенко, а не суда», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Перед этим он заявил, что больше не будет принимать участия в заседаниях суда по рассмотрению апелляции на решение о признании законным отказа Государственной миграционной службы предоставить ему статус беженца.

«Необходимости дальнейшего присутствия я на этом заседании не вижу. Они хотят имитировать юридическую процедуру, поэтому останутся мои юристы. Я также продолжаю ходить в суды ради людей, которые приходят поддержать меня. Но и они советуют мне не ходить на эти управляемые сверху заседания», - отметил Саакашвили.