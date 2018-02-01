Минюст презентовал публичный реестр злобных неплательщиков алиментов

Публичный реестр неплательщиков алиментов начнет полноценную работу завтра, 6 февраля.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, пишет РБК-Украина.

"Сегодня будет презентован публичный реестр злобных неплательщиков алиментов, который начнет полноценно работать с завтрашнего дня", - сообщил он. По его словам, почти 600 тыс. детей являются заложниками безответственности своих родителей.

"На учете в органах исполнительной службы Министерства юстиции Украины пребывает именно такое количество судебных решений, по которым родители, в основном это мужчины, пытаются уклониться от прямого конституционного обязательства защиты маленьких украинцев, которые становятся заложниками бытовых дрязг, проблем между взрослыми", - добавил Петренко.