Порошенко назначил главу Волновахской райадминистрации

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Волновахской районной государственной администрации Дмитрия Такаджи.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжени, Такаджи приступит к работе с 7 февраля 2018 с испытательным сроком в три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством.

До этого Такаджи был исполняющим обязанности главы Волновахской районной госадминистрации.