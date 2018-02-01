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Украина в рейтинге демократий отнесена к «гибридному режиму»

Сегодня, 13:03 citynews.net.ua | Напечатать

Украина заняла 83 позицию из 167 в рейтинге Democracy Index 2017, подготовленном организацией Economist Intelligence Unit.

В обнародованном на прошлой неделе отчете Украина имеет общий балл 5.69, пишет Украинская правда.

При его определении учитывалось 5 аспектов – избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура. Исходя из баллов по 60 показателям в пределах этих категорий, каждая страна классифицируется как один из четырех типов режима: полная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и авторитарный режим.

Украину классифицировали как «гибридный режим».

В категории «избирательный процесс и плюрализм» наша страна набрала 6.17 балла, «политическое участие» - 6.67, «политическая культура» - 6.25, «гражданские свободы» - 6.18. Меньше всего баллов Украина получила по показателю «функционирования власти» - лишь 3.21.

Из рейтинга можно легко увидеть, что, если бы показатель «функционирование власти» был выше, средний балл Украины был бы более 6-ти, и она была бы отнесена к категории «несовершенная демократия», а не «гибридный режим».

В 2016 и 2015 годах Украина имела несколько более высокий балл – 5.7, в 2006 и 2008 годах – 6.94.

В рейтинге Democracy Index 2017 первое место занимает Норвегия, набравшая 9,87 баллов. Последнее 167 место у Северной Кореи - 1.08 балла.

Выше Украины расположились Словакия (44 место), Польша (53), Венгрия (56), Румыния (64) и Грузия (79).

К авторитарным режимам отнесены Россия (135 место), Беларусь (138) и Казахстан (141).

В отчете также обнародован рейтинг свободы прессы за 2017 год.

Согласно ему, Украина получила 6 баллов из 10 и отнесена к странам с «преимущественно несвободной» прессой.

Наибольшее количество баллов (10) получили страны с «полностью свободной» прессой: Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция и США.

Меньше всего (0 баллов) – Азербайджан, Беларусь, Китай, Северная Корея, Сирия, Турция, Узбекистан.


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