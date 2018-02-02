В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды в Украине

В Украине из-за ухудшения погодных условий обесточенными остаются более 110 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что по состоянию на 5 февраля остаются обесточенными 112 населенных пунктов в 3 областях.

В частности, во Львовской области - 95 населенных пунктов, Закарпатской - 15, Ровенской - 2. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.