С начала февраля в столице заболели корью 13 человек

В результате вспышки кори в Киеве с начала февраля заболели уже 13 человек.

Об этом рассказал директор Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Чумак, передает "112 Украина".

"Корь на сегодняшний день наращивает свои темпы, и мы каждый день регистрируем практически по 2-3 случая. Вообще у нас зарегистрирован 151 случай, из них 98 детей. Если взять только февраль, то за 5 дней мы уже зарегистрировали 13 случаев, 10 из них - у детей ", - сообщил Чумак.

Кроме того, он рассказал о ситуации с гриппом в Киеве. "На сегодняшний день мы регистрируем повышение уровня заболеваемости… Если взять по сравнению с прошлой неделей, на прошлой неделе у нас было 19 656 заболеваний, то на этой мы наблюдаем на 10% повышение заболеваемости", - добавил Чумак.