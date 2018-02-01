В Донецкой области разрешили отстрел вредных хищников

Разрешение на регулирование численности вредных и хищных животных, подписанное областными властями, в Приазовье начнут реализовывать уже 3 февраля.

Об этом сообщил председатель охотничье-рыболовного хозяйства "Приазовье" Николай Грек, – передает 0629.

По его словам, списки участников мероприятий по регулированию численности диких животных были заранее поданы и утверждены Национальной полицией и военными.

При этом все исполнители должны быть одеты в яркие сигнальные жилеты.

Регулирование численности не стоит путать с охотой, которая запрещена с началом боевых действий на Донбассе.

"Цель данного мероприятия - значительно сократить численность диких животных, в первую очередь тех видов, которые являются основными источниками заболевания бешенства: волки, лисы, шакалы, бродячие и енотовидные собаки, бродячие коты, серая ворона, сорока, сойка", - объяснил Грек.