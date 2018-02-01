Луценко хочет, чтобы дружины патрулировали улицы только с полицией

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что «народные дружины» могут охранять правопорядок только вместе с правоохранителями.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы на пресс-конференции 2 февраля.

По словам генпрокурора, любые военизированные или парамилитарные формирования незаконны, если они не являются общественными формированиями охраны правопорядка, сообщает «Украинская правда».

Он считает, что нужно скорректировать закон и «внести позицию о том, что любые общественные формирования могут привлекаться к патрулированию улиц или других охранных мероприятий исключительно в нарядах с патрульной полицией».

«Так было всегда. Это само собой разумелось. Сейчас не все это понимают. Думаю, было бы правильно это исправить и приглашать тех, кто отслужил в армии, какое-то время отработал в правоохранительных органах, в народные дружины», – сказал Луценко.

«Все остальные, кто хочет применить силу на пользу украинскому государству, должны знать, что у нас все еще есть вакансии в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и других формированиях, которые героически защищают Украину», – добавил он.

Напомним, 28 января 600 участников ОО «Национальные дружины« присягнули на верность украинскому народу.